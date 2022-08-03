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Нинішня ситуація між Косово і Сербією дуже вигідна росії - політолог

Нинішня ситуація між Косово і Сербією дуже вигідна росії - політолог

Київ • УНН

 • 265474 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Проблема, що існує вже багато років поспіль між Сербією і Косово, не зможе швидко вирішитися. Проте, ситуація що виникла зараз – штучно створена і дуже вигідна росії. Про це в коментарі УНН розповіла доктор політичних наук і професор Ольга Брусиловська.

Цитата

«Ми знаємо, що Сербія, на відміну від США та багатьох країн ЄС, не визнала Косово, тому в них завжди були погані відносини. Для сербів Косово – це їх історична територія, де знаходяться всі православні святині, і від Косово вони ніколи не відмовляться. Але зараз сербів там проживає мало. Значна частина населення – це албанці. Таким чином серби почуваються там як нацменшина, яка постійно під загрозою. Спочатку їх намагалися виселити в 1999 році. Це було давно, але серби досі продовжують звідти виїжджати. І таким чином, сербів в Косово залишається мало, але проблема сербів в Косово є. І також залишається проблема невизнання Сербією Косово. Це глухий кут, який на середньострокову перспективу не має вирішення. Можна лише пом’якшити ситуацію, наприклад, вступом і Сербії, і Косово до ЄС. Тоді державні кордони не будуть мати такого значення. І цей варіант пропонує Європейський Союз. Але варто розуміти, що дана перспектива на 25 років», – зазначила Брусиловська.

Політолог вважає, що коли одночасно відбувається багато подій, тобто і зростання напруги між Косово та Сербією, і конфлікт США та Китаю щодо Тайваню, то це вигідно росії. Вона не виключає, що роль росії тут цілком можлива.

«Сербія себе позиціонує як країна, яка заявляє про прагнення увійти в ЄС. ТИм не менш, це єдина країна, яку можна вважати союзником росії на Балканах. Цілком можливо, що росія може підбурювати Сербію на конфлікт з Косово, а значить - на конфлікт з ЄС та США. Водночас ми бачимо посилення протистояння Тайваню, Китаю і США. Це знову ж таки на користь росії. Тому я вважаю, що тут робиться спроба з маленького штучного конфлікту роздмухати нові можливі вогнища війни. Тому від всіх гравців ситуація потребує великої виваженості і дипломатичності», – вважає Брусиловська.

Вона зазначає, що конфлікт не потрібен ні Косово, ні Сербії. Адже все створено штучно, і коли виявиться штучність ситуації - її можна буде владнати.

На запитання, чи зможе втрутитися НАТО в разі конфлікту Косово і Сербії, експерт вважає, що хоча у НАТО є зобов'язання підтримувати рівновагу у Косові, але втручання у конфлікт Сербії та Косово під великим питанням.

«Можуть втрутитися окремі країни, але це теж малоймовірно, які більш дотичні до цього. Наприклад, Італія. У Косово велика албанська діаспора, пов’язана з Албанією і економічними, і соціальними, і політичними, і культурними зв’язками. Тому Італія буде проактивна і в цій ситуації захищатиме саме косоварів», – зазначила політолог.

Нагадаємо

Напруженість між Косово та Сербією спалахнула після того, як Приштина ввела заходи у відповідь, заявивши, що всі сербські автомобілі, які в'їжджають у Косово, повинні мати тимчасові косовські номери, а ті, хто в'їжджає з сербським паспортом, повинні заповнювати додаткові документи. Рішення призвели до протестів та блокад з боку сербів і навіть пострілів на косовському боці.

Після консультацій косовський уряд відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами, до 1 вересня.

Поліція Косова заявила, що знесення барикад на півночі країни дозволило знову відкрити два пункти переходу з Сербією.

Але відсутність повного врегулювання ситуації означає, що 1 вересня подібна ситуація може виникнути знову.

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