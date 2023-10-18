Немецкое правительство хочет отдать приоритет экспорту оружия в Израиль - СМИ

Детали

Как сообщили dpa в правительственных кругах, коммерческие заявки от компаний на экспорт вооружений будут обрабатываться и утверждаться в приоритетном порядке, учитывая текущую ситуацию. Подробности не были известны.

Несколько дней назад стало известно, что Израиль сделал запрос к федеральному правительству на боеприпасы для военных кораблей после нападения исламистского движения ХАМАС. Сообщается, что также был сделан запрос на запасы крови и защитные жилеты.

Дополнение

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник посетил Израиль.