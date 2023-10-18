Немецкое правительство хочет отдать приоритет экспорту оружия в Израиль - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Федеральное правительство Германии хочет отдать приоритет экспорту оружия в Израиль после атаки ХАМАС, сообщили dpa в правительственных кругах, передает УНН.
Детали
Как сообщили dpa в правительственных кругах, коммерческие заявки от компаний на экспорт вооружений будут обрабатываться и утверждаться в приоритетном порядке, учитывая текущую ситуацию. Подробности не были известны.
Несколько дней назад стало известно, что Израиль сделал запрос к федеральному правительству на боеприпасы для военных кораблей после нападения исламистского движения ХАМАС. Сообщается, что также был сделан запрос на запасы крови и защитные жилеты.
Дополнение
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник посетил Израиль.