Німецький уряд хоче віддати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю - ЗМІ

Деталі

Як повідомили dpa в урядових колах, комерційні заявки від компаній на експорт озброєнь будуть опрацьовуватися та затверджуватись у пріоритетному порядку з огляду на поточну ситуацію. Подробиці не були відомі.

Декілька днів тому стало відомо, що Ізраїль зробив запит до федерального уряду на боєприпаси для військових кораблів після нападу ісламістського руху ХАМАС. Повідомляється, що також було зроблено запит на запаси крові та захисні жилети.

Доповнення

Канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок відвідав Ізраїль.