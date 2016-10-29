Немецкий министр предупредил о последствиях строительства "Северного потока-2"

"Политические последствия этого частного проекта могут быть очень серьезными. Считаю, что мы должны продолжить диалог о (возможных) результатах (реализации этого проекта)", - сказал министр.

В свою очередь, шведский экономист и эксперт по вопросам политики Украины Андерс Ослунд раскритиковал инициативу как "антиевропейскую и направленную против конкурентной (среды)" в Европе. "Северный поток-2" - это удар по Энергосоюзу ЕС", - подчеркнул он.

Газопровод "Северный поток-2" должен проходить по дну Балтийского моря и позволит транспортировать газ из России на внутренний европейский рынок в обход Украины.

Строительство газопровода продолжается, несмотря на критику, которая особенно активно звучит со стороны балтийских стран. В конце октября в немецкий Засниц будут доставлены первые стальные трубы для реализации проекта. Пресс-служба компании Nord Stream 2, что является "дочкой" российского "Газпрома", сообщает, что работа идет по графику, и газопровод будет введен в строй в конце 2019 года.

Планируется, что мощность газопровода составит 55 млрд кубометров в год, что позволит в два раза увеличить поставки газа в Германию.

Добавим, Еврокомиссия в пятницу подтвердила, что она расширила доступ "Газпрома" к ключевому газопроводу OPAL, что связывает "Северный поток" с Германией. Это позволит российскому концерну поставлять в Европу больше газа в обход традиционного маршрута через территорию Украины.