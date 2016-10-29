Німецький міністр попередив про наслідки будівництва "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністр продовольства і сільського господарства Німеччини Крістіан Шмідт в суботу на конференції з безпеки в Ризі попередив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде мати наслідки в політичній сфері, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Політичні наслідки цього приватного проекту можуть бути дуже серйозними. Вважаю, що ми повинні продовжити діалог про (можливих) результати (реалізації цього проекту)", - сказав міністр.
У свою чергу, шведський економіст і експерт з питань політики України Андерс Ослунд розкритикував ініціативу як "антиєвропейську і спрямовану проти конкурентної (середовища)" в Європі. "Північний потік-2" - це удар по Енергосоюзу ЄС", - підкреслив він.
Газопровід "Північний потік-2" повинен проходити по дну Балтійського моря і дозволить транспортувати газ з Росії на внутрішній європейський ринок в обхід України.
Будівництво газопроводу триває, незважаючи на критику, особливо активно звучить з боку балтійських країн. В кінці жовтня в німецький Засниц будуть доставлені перші сталеві труби для реалізації проекту. Прес-служба компанії Nord Stream 2, що є "дочкою" російського "Газпрому", повідомляє, що робота йде за графіком, і газопровід буде введений в дію в кінці 2019 року.
Планується, що потужність газопроводу складе 55 млрд кубометрів на рік, що дозволить в два рази збільшити поставки газу до Німеччини.
Додамо, Єврокомісія в п'ятницю підтвердила, що вона розширила доступ "Газпрому" до ключового газопроводу OPAL, що зв'язує "Північний потік" з Німеччиною. Це дозволить російському концерну поставляти в Європу більше газу в обхід традиційного маршруту через територію України.