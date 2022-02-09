Немецкая саночница стала пятикратной обладательницей золота Олимпиад
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине прошел четвертый медальный заезд в соревнованиях по санному спорту среди женщин, передает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.
Детали
Титулованная немецкая саночница вновь одержала победу на главных спортивных стартах четырехлетия. На этот раз Гайзенбергер не было равных в одиночных соревнованиях среди женщин. По сумме четырех попыток показала время в 3:53,454.
Второй со значительным отставанием почти в полсекунды стала другая немка Анна Беррайтер. "Бронзу" завоевала представительница ОКР Татьяна Иванова.
Стоит отметить, что Гайзенбергер ранее уже становилась чемпионкой Олимпийских Игр в одиночных соревнованиях в 2014 и 2018 годах. Также она имеет две золотые награды в эстафетах.
Что предшествовало
Украинский фигурист квалифицировался до произвольной программы Олимпийских игр.