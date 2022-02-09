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15 марта, 19:03 • 104059 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137396 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Немецкая саночница стала пятикратной обладательницей золота Олимпиад

Немецкая саночница стала пятикратной обладательницей золота Олимпиад

Киев • УНН

 • 15058 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине прошел четвертый медальный заезд в соревнованиях по санному спорту среди женщин, передает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.

Детали

Титулованная немецкая саночница вновь одержала победу на главных спортивных стартах четырехлетия. На этот раз Гайзенбергер не было равных в одиночных соревнованиях среди женщин. По сумме четырех попыток показала время в 3:53,454.

Второй со значительным отставанием почти в полсекунды стала другая немка Анна Беррайтер. "Бронзу" завоевала представительница ОКР Татьяна Иванова.

Стоит отметить, что Гайзенбергер ранее уже становилась чемпионкой Олимпийских Игр в одиночных соревнованиях в 2014 и 2018 годах. Также она имеет две золотые награды в эстафетах.

Что предшествовало

Украинский фигурист квалифицировался до произвольной программы Олимпийских игр.

Украинские Национальные Новости

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