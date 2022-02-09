Німецька саночниця стала п’ятиразовою володаркою золота Олімпіад
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В рамках Зимових Олімпійських ігор у Пекіні пройшов четвертий медальний заїзд у змаганнях із санного спорту серед жінок, передає УНН з посиланням на сайт ОІ-2022.
Деталі
Титулована німецька саночниця знову перемогла на головних спортивних стартах чотириріччя. Цього разу Гайзенбергер не було рівних у одиночних змаганнях серед жінок. За сумою чотирьох спроб показала час в 3:53,454.
Другою із значним відставанням майже в півсекунди стала інша німкеня Анна Беррайтер. “Бронзу” виборола представниця ОКР Тетяна Іванова.
Варто відзначити, що Гайзенбергер раніше вже ставала чемпіонкою Олімпійських Ігор у одиночних змаганнях у 2014 та 2018 роках. Також вона має дві золоті нагороди в естафетах.
Що передувало
Український фігурист кваліфікувався до довільної програми Олімпійських ігор.