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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Німецька саночниця стала п’ятиразовою володаркою золота Олімпіад

Німецька саночниця стала п’ятиразовою володаркою золота Олімпіад

Київ • УНН

 • 15061 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. В рамках Зимових Олімпійських ігор у Пекіні пройшов четвертий медальний заїзд у змаганнях із санного спорту серед жінок, передає УНН з посиланням на сайт ОІ-2022.

Деталі

Титулована німецька саночниця знову перемогла на головних спортивних стартах чотириріччя. Цього разу Гайзенбергер не було рівних у одиночних змаганнях серед жінок. За сумою чотирьох спроб показала час в 3:53,454.

Другою із значним відставанням майже в півсекунди стала інша німкеня Анна Беррайтер. “Бронзу” виборола представниця ОКР Тетяна Іванова.

Варто відзначити, що Гайзенбергер раніше вже ставала чемпіонкою Олімпійських Ігор у одиночних змаганнях у 2014 та 2018 роках. Також вона має дві золоті нагороди в естафетах.

Що передувало

Український фігурист кваліфікувався до довільної програми Олімпійських ігор.

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