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Шахед-136

Український фігурист кваліфікувався до довільної програми Олімпійських ігор

Український фігурист кваліфікувався до довільної програми Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 19962 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Український одиночник Іван Шмуратко увійшов до числа 24-х фігуристів, які виступлять з довільною програмою на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Про це інформує УНН з посиланням на Українську федерацію фігурного катання на ковзанах.

Учень Марини Амірханової отримав за коротку програму 78,11 балів і посів 22-е місце.

Цитата:

"Сьогодні для мене головне, що я вийшов на лід. Ще три дні тому я не знав, що буде завтра, чи виступатиму взагалі на Олімпійських іграх. Тому дуже щасливий бути знову на льоду! Мені вдалося виконати у короткій програмі все, що планував. Вийшло добре, на мій погляд. Зараз відпущу емоції після сьогоднішнього виступу й буду налаштовуватися на довільну програму", – сказав Шмуратко.

Деталі

Лідирує в олімпійському турнірі чоловіків американський спортсмен Нейтан Чен, який виграв коротку програму зі світовим рекордом – 113,97. Друге та третє місця посідають японські фігуристи – відповідно Юма Кагіяма – 108,12 та Шома Уно – 105,90.

Олімпійський чемпіон японець Юдзуро Ханю не зміг виконати сальхов у чотири оберти і з результатом 95,15 посідає восьме місце.

Зазначимо, що на минулій зимовій Олімпіаді-2018 в Пхьончхані українські фігуристи не змогли пройти до фінальної частини змагань.

Доповнення

З довільною програмою фігуристи виступлять 10 лютого.

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