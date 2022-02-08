Украинский фигурист квалифицировался в произвольную программу Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украинский одиночник Иван Шмуратко вошел в число 24 фигуристов, которые выступят с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинскую федерацию фигурного катания на коньках.
Ученик Марины Амирхановой получил за короткую программу 78,11 баллов и занял 22-е место.
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"Сегодня для меня главное, что я вышел на лед. Еще три дня назад я не знал, что будет завтра, буду ли вообще выступать на Олимпийских играх. Поэтому очень счастлив быть снова на льду! Мне удалось выполнить в короткой программе все, что планировал. Получилось хорошо, на мой взгляд. Сейчас отпущу эмоции после сегодняшнего выступления и буду настраиваться на произвольную программу", - сказал Шмуратко.
Детали
Лидирует в олимпийском турнире мужчин американский спортсмен Нейтан Чен, который выиграл короткую программу с мировым рекордом - 113,97. Второе и третье места занимают японские фигуристы - в соответствии Юма Кагияма - 108,12 и Шома Уно - 105,90.
Олимпийский чемпион японец Юдзуро Ханю не смог выполнить сальхов в четыре оборота и с результатом 95,15 занимает восьмое место.
Отметим, что на прошлой зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане украинские фигуристы не смогли пройти в финальную часть соревнований.
Дополнение
С произвольной программой фигуристы выступят 10 февраля.