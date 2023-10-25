Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann присоединилась к Альянсу оборонных индустрий Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann присоединилась к Альянсу оборонных индустрий Украины. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН.
Детали
Отмечается, что СЕО компании Ральф Кетцель передал Украине соответствующие подписанные документы на Немецко-Украинском Бизнес Форуме в Берлине.
Цитата
«Krauss-Maffei Wegmann или KMW - наш важный партнер. Это производитель танков Леопард, гаубиц Panzerhaubitze 2000 и Герардов», — говорится в сообщении.
Контекст
Осенью 2023 года стало известно о создании Альянса оборонных индустрий Украины. Присоединиться к Альянсу оборонных индустрий может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. По состоянию на сентябрь к Альянсу присоединилось 38 компаний из 19 стран мира.
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