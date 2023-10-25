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Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann присоединилась к Альянсу оборонных индустрий Украины

Киев • УНН

 • 198323 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann присоединилась к Альянсу оборонных индустрий Украины. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН.

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann присоединилась к Альянсу оборонных индустрий Украины

Детали

Отмечается, что СЕО компании Ральф Кетцель передал Украине соответствующие подписанные документы на Немецко-Украинском Бизнес Форуме в Берлине.

Цитата

«Krauss-Maffei Wegmann или KMW - наш важный партнер. Это производитель танков Леопард, гаубиц Panzerhaubitze 2000 и Герардов», — говорится в сообщении.

Контекст

Осенью 2023 года стало известно о создании Альянса оборонных индустрий Украины. Присоединиться к Альянсу оборонных индустрий может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. По состоянию на сентябрь к Альянсу присоединилось 38 компаний из 19 стран мира.

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