Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann присоединилась к Альянсу оборонных индустрий Украины

Детали

Отмечается, что СЕО компании Ральф Кетцель передал Украине соответствующие подписанные документы на Немецко-Украинском Бизнес Форуме в Берлине.

Цитата

«Krauss-Maffei Wegmann или KMW - наш важный партнер. Это производитель танков Леопард, гаубиц Panzerhaubitze 2000 и Герардов», — говорится в сообщении.

Контекст

Осенью 2023 года стало известно о создании Альянса оборонных индустрий Украины. Присоединиться к Альянсу оборонных индустрий может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. По состоянию на сентябрь к Альянсу присоединилось 38 компаний из 19 стран мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укроборонпром вместе с немецкой Rheinmetall создали совместное предприятие - Шмыгаль