Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann долучилася до Альянсу оборонних індустрій України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann доєдналась до Альянсу оборонних індустрій України. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає УНН.
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Зазначається, що СЕО компанії Ральф Кетцель передав Україні відповідні підписані документи на Німецько-Українському Бізнес Форумі в Берліні.
Цитата
«Krauss-Maffei Wegmann або KMW - наш важливий партнер. Це виробник танків Леопард, гаубиць Panzerhaubitze 2000 та Герардів», — йдеться у повідомленні.
Контекст
Восени 2023 року стало відомо про створення Альянсу оборонних індустрій України. Долучитися до Альянсу оборонних індустрій може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. Станом на вересень до Альянсу долучилося 38 компаній з 19 країн світу.
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