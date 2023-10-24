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Укроборонпром разом із німецькою Rheinmetall утворили спільне підприємство - Шмигаль

Київ • УНН

 • 226319 перегляди

КИЇв. 24 жовтня. УНН. АТ "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall утворили спільне підприємство, що буде займатися обслуговуванням та ремонтом західної техніки та локалізацією виробництва провідних зразків техніки німецького концерну, повідомив у вівторок Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Укроборонпром разом із німецькою Rheinmetall утворили спільне підприємство - Шмигаль

Цитата

"Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство. СП буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

З його слів, ТОВ «Рейнметал – Українська оборонна промисловість» було зареєстровано 18 жовтня. І він був радий оголосити про це під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні.

"Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень та дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу", - вказав Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запаси боєприпасів у світі виснажилися, ми розуміємо, що маємо виробляти це в Україні - Шмигаль

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