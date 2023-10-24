Укроборонпром разом із німецькою Rheinmetall утворили спільне підприємство - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇв. 24 жовтня. УНН. АТ "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall утворили спільне підприємство, що буде займатися обслуговуванням та ремонтом західної техніки та локалізацією виробництва провідних зразків техніки німецького концерну, повідомив у вівторок Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство. СП буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG", - написав Шмигаль у Telegram.
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З його слів, ТОВ «Рейнметал – Українська оборонна промисловість» було зареєстровано 18 жовтня. І він був радий оголосити про це під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні.
"Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень та дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу", - вказав Шмигаль.
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