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Запаси боєприпасів у світі виснажилися, ми розуміємо, що маємо виробляти це в Україні - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Запаси боєприпасів у світі виснажилися, ми розуміємо, що маємо виробляти це в Україні, заявив Financial Times Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Запаси боєприпасів у світі виснажилися, ми розуміємо, що маємо виробляти це в Україні - Шмигаль

Цитата

«Ми маємо величезний дефіцит боєприпасів не лише в Україні, а й у всьому світі, – заявив Financial Times Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. - Ми розуміємо, що маємо робити це тут, в Україні, тому що в усьому світі воно закінчилося, воно виснажене. Усі склади порожні».

Деталі

За його словами, уряд засвоїв уроки з різкого збільшення вітчизняного виробництва дронів, яке виросло з «декілька десятків минулого року» до «десятків тисяч» цього року.

Але, зазначає видання, створення заготівельної галузі снарядів, артилерії та протиповітряної оборони є набагато складнішим та амбітнішим завданням, ніж створення безпілотників, тоді як у всьому світі спостерігається нестача ключових компонентів та сировини.

Як пише видання, пріоритетом зараз є укладання угод щодо спільних підприємств із європейськими та американськими оборонними компаніями. Цього літа «Укроборонпром» підписав угоду з німецьким виробником зброї Rheinmetall щодо ремонту пошкоджених танків «Леопард» та іншої бронетехніки поряд із виробництвом нових машин, вказує видання.

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Це одна з "близько 20" угод, підписаних з різними компаніями та партнерами про спільну співпрацю та виробництво, уточнив Шмигаль, не надавши подробиць.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації у Конгресі у Вашингтоні щодо фінансування для України, Шмигаль визнав, що «ці політичні потрясіння всередині США викликають велике занепокоєння».

Прем'єр-міністр не коментував наслідки, якби Дональд Трамп був переобраний президентом США наступного року і припинив американську підтримку України. «Для нас це є політичні виклики. Зараз серед наших партнерів відбувається багато змін», - сказав він, також маючи на увазі вибори у ЄС у червні.

Але Шмигаль наполягав на тому, що Київ, як і раніше, впевнений у довгострокових обіцянках адміністрації Байдена про підтримку та підтримці американського народу, що продовжиться.

Віце-прем'єр-міністр України з питань інновацій Михайло Федоров заявив, що революція дронів, яку він курирував, стала можливою завдяки відкриттю традиційно державної промисловості. Той самий перехід до вільного ринку необхідний, якщо Україна хоче розвивати військову промисловість, додав він.

За його словами, за останній рік Україна збільшила виробництво FPV-дронів у тисячу разів завдяки співпраці з приватним сектором. "Зараз відкривається велика кількість заводів" з виробництва боєприпасів для FPV-дронів, додав він.

Однак він не став коментувати наслідки нещодавньої заборони Китаю на експорт дронів та їх частин. «У деяких компаній спостерігаються перебої у постачаннях, – сказав він. - Я думаю, що буде потрібен час, щоб оцінити результати цих правил».

Очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін сказав, що безглуздо прагнути повної незалежності, враховуючи, що «жодна [країна] не може витримати такий рівень споживання». Але він припускає, що Україна буде виробляти й отримувати боєприпаси в обсязі, який міг би стати еквівалентом «арсеналу всього вільного світу».

Що стосується, як описало це видання, "невисловленого, але широко поширеного в Києві занепокоєння з приводу уповільнення постачання зброї зі США", Камишін заявив, що американська військова промисловість та збройні сили завжди прагнутимуть тісної співпраці з Україною.

«Вони побачили, наскільки ми винахідливі та гарні в тому, щоб змусити все працювати швидше та краще. Тож якщо ви візьмете щось зламане та віддасте українцям, вони не просто змусять це працювати, вони змусять це працювати краще. Людям завжди буде цікаво мати справу із таким інженером», - сказав він.

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