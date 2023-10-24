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Запасы боеприпасов в мире истощились, мы понимаем, что должны производить это в Украине - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 171026 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Запасы боеприпасов в мире истощились, мы понимаем, что должны производить это в Украине, заявил Financial Times Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Запасы боеприпасов в мире истощились, мы понимаем, что должны производить это в Украине - Шмыгаль

Цитата

«У нас огромный дефицит боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире, - заявил Financial Times Премьер-министр Денис Шмыгаль. - Мы понимаем, что должны производить это здесь, в Украине, потому что во всем мире оно закончилось, оно истощено. Все склады пусты».

Детали

По его словам, правительство извлекло уроки из резкого увеличения отечественного производства дронов, которое выросло с «нескольких десятков в прошлом году» до «десятков тысяч» в этом году.

Но, отмечает издание, создание заготовительной отрасли снарядов, артиллерии и противовоздушной обороны является гораздо более сложной и амбициозной задачей, чем создание беспилотников, в то время как во всем мире наблюдается нехватка ключевых компонентов и сырья.

Как пишет издание, приоритетом сейчас является заключение соглашений относительно совместных предприятий с европейскими и американскими оборонными компаниями. Этим летом «Укроборонпром» подписал соглашение с немецким производителем оружия Rheinmetall о ремонте поврежденных танков «Леопард» и другой бронетехники наряду с производством новых машин, указало издание.

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Это одно из "около 20" соглашений, подписанных с различными компаниями и партнерами о совместном сотрудничестве и производстве, уточнил Шмыгаль, не предоставив подробностей.

Отвечая на вопрос о ситуации в Конгрессе в Вашингтоне относительно финансирования для Украины, Шмыгаль признал, что «эти политические потрясения внутри США вызывают большую обеспокоенность».

Премьер-министр не стал комментировать последствия, если бы Дональд Трамп был переизбран президентом США в следующем году и прекратил американскую поддержку Украины. «Для нас это политические вызовы. Сейчас среди наших партнеров происходит много изменений», - сказал он, также имея в виду выборы в ЕС в июне.

Но Шмыгаль настаивал на том, что Киев по-прежнему уверен в долгосрочных обещаниях администрации Байдена о поддержке и в продолжающейся поддержке американского народа.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам инноваций Михаил Федоров заявил, что революция дронов, которую он курировал, стала возможной благодаря открытию традиционно государственной промышленности. Тот же переход к свободному рынку необходим, если Украина хочет развивать военную промышленность, добавил он.

По его словам, за последний год Украина увеличила производство FPV-дронов в тысячу раз благодаря сотрудничеству с частным сектором. «Сейчас открывается большое количество заводов» по производству боеприпасов для FPV-дронов, добавил он.

Однако он не стал комментировать последствия недавнего запрета Китая на экспорт дронов и их частей. «У некоторых компаний наблюдаются перебои в поставках, — сказал он. - Я думаю, что потребуется время, чтобы оценить результаты этих правил».

Глава Минстратегпрома Александр Камышин сказал, что бессмысленно стремиться к полной независимости, учитывая, что «ни одна [страна] не может выдержать такой уровень потребления». Но он предполагает, что Украина будет производить и получать боеприпасы в объеме, который мог бы стать эквивалентом «арсенала всего свободного мира».

Что касается, как описало это издание, "невысказанного, но широко распространенного в Киеве беспокойства по поводу замедления поставок оружия из США", Камышин заявил, что американская военная промышленность и вооруженные силы всегда будут стремиться к тесному сотрудничеству с Украиной.

«Они увидели, насколько мы изобретательны и хороши в том, чтобы заставить все работать быстрее и лучше. Так что если вы возьмете что-то сломанное и отдадите украинцам, они не просто заставят это работать, они заставят это работать лучше. Людям всегда будет интересно иметь дело с таким инженером», - сказал он.

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