Укроборонпром вместе с немецкой Rheinmetall создали совместное предприятие - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. АО "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие, которое будет заниматься обслуживанием и ремонтом западной техники и локализацией производства ведущих образцов техники немецкого концерна, сообщил во вторник Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и «Украинская оборонная промышленность» создали совместное предприятие. СП будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной нашими партнерами Украине. Также на этом предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG", - написал Шмыгаль в Telegram.
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По его словам, ООО «Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность» было зарегистрировано 18 октября. И он был рад объявить об этом во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.
"Создание совместного предприятия является без преувеличения знаковым событием, которое выводит сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе строить арсенал свободного мира", - указал Шмыгаль.
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