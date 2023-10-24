Укроборонпром вместе с немецкой Rheinmetall создали совместное предприятие - Шмыгаль

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"Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и «Украинская оборонная промышленность» создали совместное предприятие. СП будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной нашими партнерами Украине. Также на этом предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По его словам, ООО «Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность» было зарегистрировано 18 октября. И он был рад объявить об этом во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

"Создание совместного предприятия является без преувеличения знаковым событием, которое выводит сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе строить арсенал свободного мира", - указал Шмыгаль.

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