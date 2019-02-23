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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14048 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38140 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 122302 просмотра

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7 марта, 15:45 • 124211 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122410 просмотра

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Германию на Евровидении-2019 представит дуэт S!Sters

Германию на Евровидении-2019 представит дуэт S!Sters

Киев  •  УНН

 • 13514 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. От Германии в Израиль на Евровидение-2019 поедет дуэт S!Sters с песней "Sister". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Eurovision Ukraine в Facebook.

“Германия определилась со своим представителем на Евровидении-2019. Победителем национального отбора в этой стране стал дуэт S!Sters, в состав которого входят две харизматичные певицы Carlotta Truman и Laurita. Покорять аудиторию девушки собираются песней “Sister”, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение-2019.

В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что национальный отбор на “Евровидение-2019”, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины.

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