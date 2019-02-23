Німеччину на Євробаченні-2019 представить дует S!sters

«Німеччина визначилася зі своїм представником на Євробаченні-2019. Переможцем національного відбору у цій країні став дует S!sters, до складу якого входять дві харизматичні співачки Carlotta Truman та Laurita. Підкоряти аудиторію дівчата збираються піснею «Sister», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбудеться фінал національного відбору на Євробачення-2019.

У фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що національний відбір на “Євробачення-2019”, на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України.