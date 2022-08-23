Германия заполнила свои хранилища газом более чем на 80%

Детали

Данные, публикуемые с задержкой, к утру воскресенья показали уровень в 80,14% заполненности.

Цель Германии предусматривает, что хранилища должны быть заполнены не менее чем на 85% к 1 октября и не менее чем на 95% к 1 ноября. Цель 75% на 1 сентября была достигнута более чем на две недели раньше срока.

Торстен Франк, исполнительный директор Trading Hub Europe (THE), предусмотрел, что хотя общие цели будут достигнуты, региональные отличия будут.

"До ноября мы сможем заполнить много хранилищ на 95%, но не все", - сказал он во вторник газете Rheinische Post. По его словам, хоть общего дефицита в Германии не будет, региональный дефицит нельзя исключать.

По словам Франка, это не повлияет на домохозяйства. «Мы достигаем хороших результатов в хранении и сокращении потребления. Я абсолютно уверен, что этой зимой в частных домах не придется замерзать», - сказал он.

Дополнение

В пятницу российский «Газпром» объявил, что поставки ключевым газопроводом «Северный поток-1», проходящий дном Балтийского моря в ФРГ, будет остановлен на три дня с 31 августа для проведения ремонтных работ.

По информации «Газпрома», после завершения работ снова будет прокачиваться 33 миллиона кубометров газа в сутки, что эквивалентно 20% мощности.