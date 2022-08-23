Німеччина заповнила свої сховища газом на більш ніж 80%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Згідно з даними, опублікованими у вівторок європейськими операторами ПСГ, газові сховища Німеччини за вихідні заповнили до показника у понад 80%, пише УНН з посиланням на dpa.
Деталі
Дані, які публікуються із затримкою, на ранок неділі показали рівень у 80,14% заповненості.
Мета Німеччини передбачає, що сховища мають бути заповнені не менше ніж на 85% до 1 жовтня та не менш ніж на 95% до 1 листопада. Мета 75% на 1 вересня була досягнута більш ніж на два тижні раніше за термін.
Торстен Франк, виконавчий директор Trading Hub Europe (THE), передбачив, що хоча спільної мети буде досягнуто, регіональні відмінності будуть.
"До листопада ми зможемо заповнити багато сховищ на 95%, але не всі", - сказав він у вівторок газеті Rheinische Post. За його словами, хоч загального дефіциту в Німеччині не буде, регіональний дефіцит не можна виключати.
За словами Франка, це не вплине на домогосподарства. «Ми досягаємо хороших результатів у зберіганні та скороченні споживання. Я абсолютно впевнений, що цієї зими у приватних будинках не доведеться замерзати», - сказав він.
Доповнення
У п'ятницю російський «Газпром» оголосив, що поставки ключовим газопроводом «Північний потік-1», що проходить дном Балтійського моря до ФРН, буде зупинено на три дні з 31 серпня для проведення ремонтних робіт.
За інформацією «Газпрому», після завершення робіт знову прокачуватиметься 33 мільйони кубометрів газу на добу, що еквівалентно 20% потужності.