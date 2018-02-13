Германия продолжила лидировать в медальном зачете Олимпиады-2018

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76882 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90828 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93394 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110563 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101390 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105012 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112011 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117145 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122941 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134541 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Германия продолжила лидировать в медальном зачете Олимпиады-2018

Германия продолжила лидировать в медальном зачете Олимпиады-2018

Киев  •  УНН

 • 10640 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. По итогам четвертого соревновательного дня после церемонии открытия Олимпийских игр сборная Германии удерживает лидирующую позицию в медальной таблице соревнований, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

За 4-й день Германия завоевала еще одну золотую награду благодаря Натали Гейзенбергер в санном спорте. Всего достижения "бундестим" насчитывают 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Отчаянные гонки за лидером ведут Нидерланды - 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые, а также Норвегия (3, 5, 3).

Две самые многочисленные сборные по количеству участников замыкают пятерку лучших - Канада четвертая (3, 4, 3), США - пятые (3, 1, 2).

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Примечательно, что уже 19 национальных команд завоевали хотя бы одну медаль. Заключительное 19-ю занимает Казахстан (1 "бронза").

Добавим также, по суммарному количеству наград на первой строчке находится Норвегия (11).

Украинские Национальные Новости

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