Германия продолжила лидировать в медальном зачете Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. По итогам четвертого соревновательного дня после церемонии открытия Олимпийских игр сборная Германии удерживает лидирующую позицию в медальной таблице соревнований, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
За 4-й день Германия завоевала еще одну золотую награду благодаря Натали Гейзенбергер в санном спорте. Всего достижения "бундестим" насчитывают 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
Отчаянные гонки за лидером ведут Нидерланды - 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые, а также Норвегия (3, 5, 3).
Две самые многочисленные сборные по количеству участников замыкают пятерку лучших - Канада четвертая (3, 4, 3), США - пятые (3, 1, 2).
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Примечательно, что уже 19 национальных команд завоевали хотя бы одну медаль. Заключительное 19-ю занимает Казахстан (1 "бронза").
Добавим также, по суммарному количеству наград на первой строчке находится Норвегия (11).