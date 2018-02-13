Німеччина продовжила лідирувати в медальному заліку Олімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За підсумками четвертого змагального дня після церемонії відкриття Олімпійських ігор збірна Німеччини втримує лідируючу позицію в медальній таблиці змагань, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
За 4-й день Німеччина виборола ще одну золоту нагороду завдяки Наталі Гейзенбергер в санному спорті. Загалом доробок "бундестім" налічує 5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові медалі.
Відчайдушні перегони за лідером веде Нідерланди – 4 "золоті", 4 "срібні" та 2 "бронзові", а також Норвегія (3, 5, 3).
Дві найчисельніші збірні за кількістю учасників замикають п'ятірку кращих: Канада четверта (3, 4, 3), США 5-ті (3, 1, 2).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За кулісами Олімпіади-2018: українські спортсмени в Кореї
Примітно, що вже 19 національних команд вибороли бодай одну медаль. Заключну 19-ту займає Казахстан (1 "бронза").
Додамо також, за сумарною кількістю нагород на першому рядку знаходиться Норвегія (11).