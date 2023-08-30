Германия передала Украине 10 танков Leopard1: что еще в новом пакете помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Германия отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи в который вошли, в частности, 10 танков Leopard1 A5. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительство страны.
Детали
Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии:
• 10 танков Leopard1 A5.
• 1 радар TRML-4D.
• 16 разведывательных дронов Vector.
• 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа.
• более 13 млн боеприпасов для стрелкового оружия.
• полевой госпиталь.
Дополнение
24 августа сообщалось, что Германия предоставила Украине очередную партию военного вооружения. В частности, ракеты для ЗРК Patriot.