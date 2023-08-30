Германия передала Украине 10 танков Leopard1: что еще в новом пакете помощи

Детали

Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии:

• 10 танков Leopard1 A5.

• 1 радар TRML-4D.

• 16 разведывательных дронов Vector.

• 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа.

• более 13 млн боеприпасов для стрелкового оружия.

• полевой госпиталь.

Дополнение

24 августа сообщалось, что Германия предоставила Украине очередную партию военного вооружения. В частности, ракеты для ЗРК Patriot.