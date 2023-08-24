Німеччина надала Україні ракети для Patriot і не тільки: що у новому пакеті допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Німеччина надала Україні чергову партію військового озброєння. Про це йдеться на сайті уряду ФРН, пише УНН.
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Зокрема до оновленого списку військової підтримки входять:
- ракети для ЗРК Patriot
- 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN
- 16 вантажівок Zetros
- 90 систем виявлення дронів
- 510 000 патронів до вогнепальної зброї.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з головою естонського відомства Маргусом Цахкна заявила, що атаки, нібито українських, безпілотників на столицю росії – є законними.
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