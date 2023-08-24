Литва предоставит новую партию военной помощи по случаю Дня Независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. По случаю годовщины независимости Украины Литва предоставит очередной пакет военной помощи нашей стране на сумму 41 миллион евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Литвы.
Детали
К Дню Независимости Украины Литва направляет очередной пакет военной помощи на сумму 41 миллион евро, который включает боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских радаров, 5.56-мм патроны, генераторы, анти-беспилотники и другую поддержку. В Украину также будут переданы пусковые установки NASAMS.
“Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже составил миллионы боеприпасов и тысячи единиц оружия, а возвращением стали ценные уроки и укрепление обороноспособности Литвы. Литва продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, которая сегодня празднует 32-ю годовщину независимости, а общая сумма ее военной помощи Украине с начала войны уже превысила полмиллиарда евро”, — заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
Добавим
За первые семь месяцев этого года Литва уже передала Украине военную помощь, в частности вертолеты Ми-8, зенитные пушки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и гранатометные боеприпасы.
Литва также предоставляет экспертные консультации, делает взносы в международные фонды на поддержку Украины, участвует в подготовке украинских солдат, проводит для них курсы, а литовские военные инструкторы участвуют в операции “Интерфлекс”, в рамках которой вместе с другими союзниками по НАТО обучают украинских солдат нюансам ведения боя.
Раненые на войне украинские солдаты проходят лечение или реабилитацию в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых украинских защитников и планируют принять еще больше.
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