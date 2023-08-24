Литва предоставит новую партию военной помощи по случаю Дня Независимости Украины

Детали

К Дню Независимости Украины Литва направляет очередной пакет военной помощи на сумму 41 миллион евро, который включает боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских радаров, 5.56-мм патроны, генераторы, анти-беспилотники и другую поддержку. В Украину также будут переданы пусковые установки NASAMS.

“Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже составил миллионы боеприпасов и тысячи единиц оружия, а возвращением стали ценные уроки и укрепление обороноспособности Литвы. Литва продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, которая сегодня празднует 32-ю годовщину независимости, а общая сумма ее военной помощи Украине с начала войны уже превысила полмиллиарда евро”, — заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

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За первые семь месяцев этого года Литва уже передала Украине военную помощь, в частности вертолеты Ми-8, зенитные пушки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и гранатометные боеприпасы.

Литва также предоставляет экспертные консультации, делает взносы в международные фонды на поддержку Украины, участвует в подготовке украинских солдат, проводит для них курсы, а литовские военные инструкторы участвуют в операции “Интерфлекс”, в рамках которой вместе с другими союзниками по НАТО обучают украинских солдат нюансам ведения боя.

Раненые на войне украинские солдаты проходят лечение или реабилитацию в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых украинских защитников и планируют принять еще больше.

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