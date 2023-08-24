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Литва надасть нову партію військової допомоги з нагоди Дня Незалежності України

Литва надасть нову партію військової допомоги з нагоди Дня Незалежності України

Київ • УНН

 • 460137 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. З нагоди річниці незалежності України Литва надасть черговий пакет військової допомоги нашій країні на суму 41 мільйон євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Литви.

Деталі

До Дня Незалежності України Литва надсилає черговий пакет військової допомоги на суму 41 мільйон євро, який включає боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських радарів, 5.56-мм патрони, генератори, анти-безпілотники та іншу підтримку. До України також будуть передані пускові установки NASAMS.

“Внесок Литви у боротьбу за свободу України вже склав мільйони боєприпасів та тисячі одиниць зброї, а поверненням стали цінні уроки та зміцнення обороноздатності Литви. Литва продовжує свою непохитну підтримку України, яка сьогодні святкує 32-гу річницю незалежності, а загальна сума її військової допомоги Україні з початку війни вже перевищила півмільярда євро”, — заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Додамо

За перші сім місяців цього року Литва вже передала Україні військову допомогу, зокрема вертольоти Мі-8, зенітні гармати Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та гранатометні боєприпаси.

Литва також надає експертні консультації, робить внески до міжнародних фондів на підтримку України, бере участь у підготовці українських солдатів, проводить для них курси, а литовські військові інструктори беруть участь в операції “Інтерфлекс”, в рамках якої разом з іншими союзниками по НАТО навчають українських солдатів нюансам ведення бою.

Поранені на війні українські солдати проходять лікування або реабілітацію в Литві. Лікувально-реабілітаційні заклади вже прийняли близько 200 поранених українських захисників і планують прийняти ще більше.

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