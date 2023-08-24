Литва надасть нову партію військової допомоги з нагоди Дня Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. З нагоди річниці незалежності України Литва надасть черговий пакет військової допомоги нашій країні на суму 41 мільйон євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Литви.
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До Дня Незалежності України Литва надсилає черговий пакет військової допомоги на суму 41 мільйон євро, який включає боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських радарів, 5.56-мм патрони, генератори, анти-безпілотники та іншу підтримку. До України також будуть передані пускові установки NASAMS.
“Внесок Литви у боротьбу за свободу України вже склав мільйони боєприпасів та тисячі одиниць зброї, а поверненням стали цінні уроки та зміцнення обороноздатності Литви. Литва продовжує свою непохитну підтримку України, яка сьогодні святкує 32-гу річницю незалежності, а загальна сума її військової допомоги Україні з початку війни вже перевищила півмільярда євро”, — заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
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За перші сім місяців цього року Литва вже передала Україні військову допомогу, зокрема вертольоти Мі-8, зенітні гармати Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та гранатометні боєприпаси.
Литва також надає експертні консультації, робить внески до міжнародних фондів на підтримку України, бере участь у підготовці українських солдатів, проводить для них курси, а литовські військові інструктори беруть участь в операції “Інтерфлекс”, в рамках якої разом з іншими союзниками по НАТО навчають українських солдатів нюансам ведення бою.
Поранені на війні українські солдати проходять лікування або реабілітацію в Литві. Лікувально-реабілітаційні заклади вже прийняли близько 200 поранених українських захисників і планують прийняти ще більше.
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