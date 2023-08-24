Германия предоставила Украине ракеты для Patriot и не только: что в новом пакете помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Германия предоставила Украине очередную партию военного вооружения. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, пишет УНН.
Детали
В частности в обновленный список военной поддержки входят:
- ракеты для ЗРК Patriot
- 40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN
- 16 грузовиков Zetros
- 90 систем обнаружения дронов
- 510 000 патронов к огнестрельному оружию.
Напомним
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой эстонского ведомства Маргусом Цахкна заявила, что атаки, якобы украинских, беспилотников на столицу россии – являются законными.
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