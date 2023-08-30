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Німеччина передала Україні 10 танків Leopard1: що ще у новому пакеті допомоги

Німеччина передала Україні 10 танків Leopard1: що ще у новому пакеті допомоги

Київ • УНН

 • 490584 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги до якого увійшли, зокрема, 10 танків Leopard1 A5. Про це УНН повідомляє з посиланням на уряд країни.

Деталі

Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини:

• 10 танків Leopard1 A5.
• 1 радар TRML-4D.
• 16 розвідувальних дронів Vector.
• 4 тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи.
• понад 13 млн боєприпасів для стрілецької зброї.
• польовий шпиталь.

Доповнення

24 серпня повідомлялося, що Німеччина надала Україні чергову партію військового озброєння. Зокрема, ракети для ЗРК Patriot.

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