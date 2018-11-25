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Германия обещает поставить вопрос о миротворческой миссии на Донбассе перед Совбезом ООН

Германия обещает поставить вопрос о миротворческой миссии на Донбассе перед Совбезом ООН

Киев  •  УНН

 • 10124 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во время своего непостоянного членства в Совете безопасности ООН в 2019 - 2020 годах Германия поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью немецким СМИ, пишет УНН.

"Мы также хотим использовать наше время в Совете Безопасности ООН, чтобы поговорить о миротворческой операции ООН на востоке Украины. Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в принципе не исключают такую ​​миссию ООН. Но они все еще имеют совершенно разные идеи по разработке такой миссии ООН. Прогресс трудно достигаем", - сказал Маас.

Министр отметил, что Минское соглашение 2015 в целом остается невыполненным. Однако, по его словам, не следует оставлять ни малейшего шанса придать импульс мирному решению конфликта.

Маас также добавил, что после достижения выполнения Минских соглашений можно говорить об ослаблении санкций против РФ.

Напомним, разговоры о возможном развертывании на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН ведутся уже не один месяц. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры по этому вопросу с Генеральным секретарем организации.

Однако российская сторона настаивает, что миротворческая миссия должна только сопровождать наблюдателей от ОБСЕ. В то же время украинская позиция по миротворцам заключается в том, что это должна быть реальная миссия с реальным мандатом, который дает возможность влиять на ситуацию и размещенная на всей территории оккупированного Донбасса.

Украинские Национальные Новости

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