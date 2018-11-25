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Німеччина обіцяє порушити питання миротворчої місії на Донбасі перед Радбезом ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Під час свого непостійного членства у Раді безпеки ООН у 2019 – 2020 роках Німеччина порушить питання про запровадження миротворчої місії на Донбасі. Про це сказав міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас в інтерв’ю німецьким ЗМІ, пише УНН.

“Ми також хочемо використати наш час в Раді Безпеки ООН, щоб поговорити про миротворчу операцію ООН на сході України. Президенти Росії та України, Володимир Путін та Петро Порошенко в принципі не виключають таку місію ООН. Але вони все ще мають абсолютно різні ідеї щодо розробки такої місії ООН. Прогрес дуже важко досягти”, — сказав Маас.

Міністр зауважив, що Мінська угода 2015 року загалом залишається невиконаною . Водночас, за його словами, не слід полишати найменшого шансу надати імпульс мирному вирішенню конфлікту.

Маас також додав, що лише після досягнення виконання Мінських угод можна говорити про послаблення санкцій проти РФ.
Нагадаємо, розмови про можливе розгортання на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН ведуться вже не один місяць. Президент України Петро Порошенко провів переговори з цього питання з Генеральним секретарем організації.

Однак російська сторона наполягає, що миротворча місія має тільки супроводжувати спостерігачів від ОБСЄ. Водночас українська позиція щодо миротворців полягає в тому, що це має бути реальна місія з реальним мандатом, який дає змогу впливати на ситуацію, розміщена на всій території окупованого Донбасу.

Українські Національні Новини

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