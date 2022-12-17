Германия не в одностороннем порядке будет передавать Украине танки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в новом интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что его страна не в одностороннем порядке будет передавать танки Украине. Он отметил, что это условие сохранится и в следующем году, пишет УНН.
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“Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии”, — сказал он.
Что известно о последней военной помощи Германии для Украины
7 декабря Германия заявила, что предоставляет больше гаубиц и датчиков защиты от дронов для защиты Украины. ВСУ уже получили 20 БТР Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 11 декабря заявлял, что Украина не получила от Германии боевых танков Leopard 2, о котором неоднократно просила украинская сторона для собственной защиты от российской агрессии.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее анонсировал новые поставки оружия из Германии, но только в целом говорил о “больше оружия и боеприпасах”.
13 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила поставку 24 новых самоходных гаубиц Украине.