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Германия не в одностороннем порядке будет передавать Украине танки

Германия не в одностороннем порядке будет передавать Украине танки

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в новом интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что его страна не в одностороннем порядке будет передавать танки Украине. Он отметил, что это условие сохранится и в следующем году, пишет УНН.

Цитата

“Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии”, — сказал он.

Что известно о последней военной помощи Германии для Украины

7 декабря Германия заявила, что предоставляет больше гаубиц и датчиков защиты от дронов для защиты Украины. ВСУ уже получили 20 БТР Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 11 декабря заявлял, что Украина не получила от Германии боевых танков Leopard 2, о котором неоднократно просила украинская сторона для собственной защиты от российской агрессии.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее анонсировал новые поставки оружия из Германии, но только в целом говорил о “больше оружия и боеприпасах”.

13 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила поставку 24 новых самоходных гаубиц Украине.

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