ФРН відправила Україні додаткову техніку та озброєння у рамках військової підтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Німеччина надає більше гаубиць та датчиків захисту від дронів для захисту України. ЗСУ вже отримали 20 БТР Dingo та два великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh.
Про це йдеться у повідомленні німецького уряду, передає УНН.
Деталі
Цей список містить огляд летальної та нелетальної німецької військової підтримки України. Він включає поставки з Федеральних збройних сил, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду для так званого розвитку потенціалу безпеки.
Німеччина надасть Україні такі види озброєнь:
- 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
- 20 бронетранспортерів Dingo;
- 2 танкових тягачі M1070 Oshkosh;
- 80 пікапів;
- 90 засобів протидії дронам;
- 7 вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження.
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