ФРН відправила Україні додаткову техніку та озброєння у рамках військової підтримки

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Німеччина надає більше гаубиць та датчиків захисту від дронів для захисту України. ЗСУ вже отримали 20 БТР Dingo та два великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh.

Про це йдеться у повідомленні німецького уряду, передає УНН.