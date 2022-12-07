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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25803 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ФРН відправила Україні додаткову техніку та озброєння у рамках військової підтримки

ФРН відправила Україні додаткову техніку та озброєння у рамках військової підтримки

Київ • УНН

 • 817123 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Німеччина надає більше гаубиць та датчиків захисту від дронів для захисту України. ЗСУ вже отримали 20 БТР Dingo та два великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh.

Про це йдеться у повідомленні німецького уряду, передає УНН.

Деталі

Цей список містить огляд летальної та нелетальної німецької військової підтримки України. Він включає поставки з Федеральних збройних сил, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду для так званого розвитку потенціалу безпеки.

Німеччина надасть Україні такі види озброєнь:

- 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;

- 20 бронетранспортерів Dingo;

- 2 танкових тягачі M1070 Oshkosh;

- 80 пікапів;

- 90 засобів протидії дронам;

- 7 вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження.

Додамо

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти росії.

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