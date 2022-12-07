ФРГ отправила Украине дополнительную технику и вооружение в рамках военной поддержки

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Германия предоставляет больше гаубиц и датчиков защиты от дронов для защиты Украины. ВСУ уже получили 20 БТР Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

Об этом говорится в сообщении немецкого правительства, передает УНН.