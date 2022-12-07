ФРГ отправила Украине дополнительную технику и вооружение в рамках военной поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Германия предоставляет больше гаубиц и датчиков защиты от дронов для защиты Украины. ВСУ уже получили 20 БТР Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.
Об этом говорится в сообщении немецкого правительства, передает УНН.
Детали
Этот список содержит обзор летальной и нелетальной германской военной поддержки Украины. Он включает поставки из Федеральных вооруженных сил, а также поставки из германской промышленности, финансируемые из фондов федерального правительства для так называемого развития потенциала безопасности.
Германия предоставит Украине следующие виды вооружений:
– 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;
– 20 бронетранспортеров Dingo;
– 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
– 80 пикапов;
– 90 средств противодействия дронам;
– 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.
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