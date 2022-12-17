Німеччина не в односторонньому порядку передаватиме Україні танки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новому інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив, що його країна не в односторонньому порядку передаватиме танки Україні. Він зазначив, що ця умова збережеться і наступного року, пише УНН.
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“По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямої конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій з боку Німеччини”, — сказав він.
Що відомо про останню військову допомогу Німеччини для України
7 грудня Німеччина заявила, що надає більше гаубиць та датчиків захисту від дронів для захисту України. ЗСУ вже отримали 20 БТР Dingo та два великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у 11 грудня заявляв, що Україна не отримала від Німеччини бойових танків Leopard 2, про який неодноразово просила українська сторона для власного захисту від російської агресії.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв раніше анонсував нові поставки зброї з Німеччини, але лише в цілому говорив про “більше зброї та боєприпасів”.
13 грудня глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман підтвердила поставку 24 нових самохідних гаубиць Україні.