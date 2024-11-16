Никто не делал никакие десятки новых бригад - Президент

В Украине были созданы подразделения резерва. Никто не делал никакие десятки новых бригад. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью «Суспільному» по случаю 100-летия «Украинского радио», передает УНН.

Детали

На вопрос, почему, когда у нас есть недоукомплектование бригад, мы создаем новые, Зеленский ответил: «Кто вам сказал, что мы их создаем?».

Были созданы подразделения резерва. Их ядром были люди, которые прошли войну. Вокруг них - те, кто мобилизовался. После обучения все ждали укомплектации техникой. Все эти разговоры о новых бригадах - чтобы была ротация, вместо одной бригады должна прийти другая. Можем назвать ее «новой». Поэтому никто не делал никакие десятки новых бригад - ответил Зеленский на уточняющий вопрос, за последний год новых подразделений не было сформировано.

Президент отметил, что есть некоторые моменты, когда, например, та или иная бригада не может уже держать участок определенной ширины.

«Потому что она уставшая. Мало того, что вы ее не можете заменить, так еще и количество российских войск на направлении говорит, что вам надо усилить его дополнительной бригадой. Потому что «русских» - один к восьми, или один к трем», - сказал Зеленский.

Дополнение

Перед этим Зеленский заявлял, что на востоке Украины есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. Это происходит из-за медленной комплектации бригад оружием и подготовки военных.

В апреле Зеленский заявлял, что Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, и, что им необходима поддержка.

В августе Forbes сообщало, что украинская армия формирует новые механизированные бригады.

Спикер Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в ноябре разъяснил журналистам необходимость создания в ВСУ новых бригад и усиления районов обороны бригад батальонами из других воинских частей вместо пополнения личного состава самих бригад.