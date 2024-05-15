Николаев: в результате удара рф известно о трех пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  39292 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  103868 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  114582 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  146635 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  136977 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156689 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152714 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131222 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175771 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210735 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Пограничники остановили штурм украинских позиций под Бахмутом

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Об эвакуации людей из Харькова речь не идет - мэр

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Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне

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Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  329794 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  371663 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  371034 просмотра

Николаев: в результате удара рф известно о трех пострадавших

Три человека получили ранения средней степени тяжести в результате вражеского обстрела после взрывов, которые были слышны в Николаеве сегодня.

Война •   •  8633 просмотра
Николаев: в результате удара рф известно о трех пострадавших

Президент Грузии переговорила с Зеленским: заявила о европейском будущем на фоне принятия в Грузии закона об "иноагентах" несмотря на протесты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому за солидарность и поддержку, подтвердив их общее европейское будущее на фоне принятия Грузией противоречивого закона об иностранных агентах на фоне протестов.

политика •   •  8268 просмотра
Президент Грузии переговорила с Зеленским: заявила о европейском будущем на фоне принятия в Грузии закона об "иноагентах" несмотря на протесты

Пограничники остановили штурм украинских позиций под Бахмутом

российское наступление на Бахмутском направлении было остановлено украинскими пограничниками, которые уничтожили российские танки, бронетехнику и пехоту при попытке штурма их позиций.

Война •   •  10121 просмотра
Пограничники остановили штурм украинских позиций под Бахмутом

Об эвакуации людей из Харькова речь не идет - мэр

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что вопрос об эвакуации гражданского населения из города не стоит, поскольку Харьков принимает людей, которые спасаются от активных боевых действий, разместив более 6 000 переселенцев в общежитиях.

Общество •   •  11645 просмотра
Об эвакуации людей из Харькова речь не идет - мэр

Зеленский провел селектор: заслушал отчет о Харьковской области, откладывает международные мероприятия

Президент Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсудил ситуацию в Харьковской области, развертывание дополнительных сил и разведданные о передвижениях противника, а также перенос международных мероприятий в связи с ситуацией.

Война •   •  10276 просмотра
Зеленский провел селектор: заслушал отчет о Харьковской области, откладывает международные мероприятия

Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне

Сегодня утром российский обстрел повредил многоэтажку в Херсоне: попал в крышу и лифтовое помещение, но никто из жильцов не пострадал.

Война •   •  30625 просмотра
Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне

Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Бывшего заместителя министра обвиняют в вымогательстве 40 млн грн взятки и получении 400 тыс. долларов, как его части.

Криминал и ЧП •   •  27530 просмотра
Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.

Новости Мира •   •  25385 просмотра
Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Генштаб: рф с начала наступления на Харьковском направлении потеряла 615 военных

С начала 15 мая на фронте произошло 41 боевое столкновение, при этом интенсивные бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Силы обороны наносят значительные потери российско-террористическим войскам.

Война •   •  24227 просмотра
Генштаб: рф с начала наступления на Харьковском направлении потеряла 615 военных

Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ

Российский самолет сбросил неопознанный боеприпас на поселок в воронежской области, в результате чего произошел взрыв и образовалась воронка, но жертв нет.

Новости Мира •   •  21307 просмотра
Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ