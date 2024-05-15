Миколаїв: внаслідок удару рф відомо про трьох постраждалих
Київ • УНН
Три людини отримали поранення середнього ступеня тяжкості внаслідок ворожого обстрілу після вибухів, що було чути в Миколаєві сьогодні.
Три людини отримали поранення середнього ступеня тяжкості внаслідок ворожого обстрілу після вибухів, що було чути в Миколаєві сьогодні, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх
Вибухи у Миколаєві: голова ОВА заявив про два влучання 15.05.24, 11:52 • 106951 перегляд