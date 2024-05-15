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Вибухи у Миколаєві: голова ОВА заявив про два влучання

Вибухи у Миколаєві: голова ОВА заявив про два влучання

Київ • УНН

 • 106951 перегляди

Два вибухи пролунали в Миколаєві, Україна, за словами голови обласної військової адміністрації. Він закликав до максимальної уваги.

У Миколаєві зафіксували два влучання після вибухів, який чули містяни, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН

"2 прильоти. Максимум уваги", - написав Кім у Telegram. 

Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена повітряна тривога.

Після чого у Миколаєві пролунав вибух

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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