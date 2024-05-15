Вибухи у Миколаєві: голова ОВА заявив про два влучання
Київ • УНН
Два вибухи пролунали в Миколаєві, Україна, за словами голови обласної військової адміністрації. Він закликав до максимальної уваги.
У Миколаєві зафіксували два влучання після вибухів, який чули містяни, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
"2 прильоти. Максимум уваги", - написав Кім у Telegram.
Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена повітряна тривога.
Після чого у Миколаєві пролунав вибух.