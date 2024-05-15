У Миколаєві пролунав вибух
Київ • УНН
У Миколаєві, Україна, стався вибух, що змусило мера міста закликати мешканців залишатися в безпечних місцях.
Звук вибуху чули жителі Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях", - написав він.
В області оголошена повітряна тривога.
Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена повітряна тривога.
На Миколаївщині ворожа ракета вдарила по відкритій місцевості 14.05.24, 08:48 • 21239 переглядiв