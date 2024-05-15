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У Миколаєві пролунав вибух

У Миколаєві пролунав вибух

Київ • УНН

 • 35768 перегляди

У Миколаєві, Україна, стався вибух, що змусило мера міста закликати мешканців залишатися в безпечних місцях.

Звук вибуху чули жителі Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН

"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях", - написав він. 

В області оголошена повітряна тривога. 

Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена повітряна тривога.

На Миколаївщині ворожа ракета вдарила по відкритій місцевості 14.05.24, 08:48 • 21239 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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