У Миколаєві пролунав вибух

Звук вибуху чули жителі Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.

"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях", - написав він.

В області оголошена повітряна тривога.

Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена повітряна тривога.

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