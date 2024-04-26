Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц

Пока нет ни одного подтверждения, которое бы свидетельствовало, что россия на самом деле собирается атаковать столичные больницы. Однако в условиях постоянных ракетных ударов мы не можем рисковать. Так начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко прокомментировал эвакуацию двух медучреждений, передает УНН.

Детали

По словам Попка, не имея значительных успехов на поле боя, российская федерация пытается давить на Украину информационно.

"Сейчас значительно возрастает количество вражеских ИПСО, которые направлены чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Конечно, Киев, как сердце украинского государства - также подвергается вражеским информационным атакам", - отметил начальник КГВА.

Он напомнил, что сегодня жителей столицы всколыхнула новость о якобы намерениях рф осуществить ракетный удар по двум киевским больницам, одна из которых детская.

Пока нет ни одного подтверждения, которое бы свидетельствовало, что россия на самом деле собирается нанести такие удары. Впрочем, для нас жизнь и здоровье наших людей и наших детей - это высшая ценность. Поэтому, из соображений безопасности, было принято решение об эвакуации двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской. В условиях постоянных ракетных ударов мы не можем рисковать. А родители детей должны быть спокойны и уверены в безопасности своих малышей. Вместе с тем, я еще раз подчеркиваю, что никакой информации, которая бы говорила о наличии реальной угрозы, пока нет - резюмировал Попко.



Контекст

Ранее в соцсетях появилось видео, где Председатель Комитета госбезопасности Беларуси заявляет, что "логово украинских террористов находится в киевских больницах по адресу Богатырская 30 и 32".

По его словам, они будут действовать "по законам военного времени - решительно и без колебаний".

В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве