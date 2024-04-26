В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве

В Киеве продолжается эвакуация двух больниц, одна из них детская. Пациентов и медиков вывозят из-за заявлений в Беларуси о возможном ракетном ударе по этим заведениям. Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Кличко заверил, что сейчас власть делает все, чтобы обезопасить детей, их родителей, взрослых пациентов и персонал от возможной атаки на эти медучреждения, о которой заявил агрессор

Происходит эвакуация двух больниц, одна из которых - детская, на улице Богатырской. Медики действуют слаженно, "скорые" вывозят пациентов в другие больницы города - рассказал городской голова Киева.

Контекст

Ранее в соцсетях появилось видео, где Председатель Комитета госбезопасности Беларуси заявляет, что "логово украинских террористов находится в киевских больницах по адресу Богатырская 30 и 32".

Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы