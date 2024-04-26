Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

Из-за угрозы российского удара в Киеве начали срочную эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что сейчас в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что, якобы, в этих больницах находятся военные

Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы - отметили в КГГА.

В горсовете объяснили, что власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.

Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, которые принимает для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц - отметили в киевской городской государственной администрации.

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