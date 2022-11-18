Нидерланды вызвали российского посла из-за ответа на вердикт MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Нидерланды вызвали посла россии в пятницу после того, как Москва обвинила голландский суд в политически мотивированном приговоре по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines, передает УНН.
Ранее
Министерство иностранных дел россии в четверг назвало "скандальным" решение голландских судей, согласно которому двое россиян и гражданин Украины были заочно приговорены к пожизненному заключению за авиакатастрофу 2014 года.
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"Мы все слышали решение суда. Вчера россия отвергла это как политический процесс", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Нидерландов для AFP.
"Действуя таким образом, россия дискредитирует голландское конституционное государство. Это совершенно неприемлемо. Именно поэтому сегодня днем был вызван российский посол, для предоставления объяснений".
Контекст
Суд в четверг заявил, что осужденные, россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко, были частью контролируемой Москвой сепаратистской группировки на востоке Украины.
Он постановил, что эти трое помогли получить и переместить поставленную россией систему "Бук", которая сбила MH17.
Москва отреагировала, заявив, что голландский суд находится под "беспрецедентным давлением" со стороны голландских политиков, прокуроров и СМИ.
В миде россии заявили, что судебный процесс может войти в историю как "один из самых скандальных в истории судопроизводства с его широким списком странности, не стыковок и сомнительных доводов обвинения".
"Ход и результаты разбирательства свидетельствуют о том, что в их основе был политический заказ на подкрепление версии, продвигаемой Гаагой и ее сообщниками", - добавили в нем.
Москва отрицает свою причастность к авиакатастрофе. Она отказалась экстрадировать кого-либо из подозреваемых, заявив, что это незаконно по российскому законодательству.