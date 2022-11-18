Нидерланды вызвали российского посла из-за ответа на вердикт MH17

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Министерство иностранных дел россии в четверг назвало "скандальным" решение голландских судей, согласно которому двое россиян и гражданин Украины были заочно приговорены к пожизненному заключению за авиакатастрофу 2014 года.

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"Мы все слышали решение суда. Вчера россия отвергла это как политический процесс", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Нидерландов для AFP.

"Действуя таким образом, россия дискредитирует голландское конституционное государство. Это совершенно неприемлемо. Именно поэтому сегодня днем ​​был вызван российский посол, для предоставления объяснений".

Контекст

Суд в четверг заявил, что осужденные, россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко, были частью контролируемой Москвой сепаратистской группировки на востоке Украины.

Он постановил, что эти трое помогли получить и переместить поставленную россией систему "Бук", которая сбила MH17.

Москва отреагировала, заявив, что голландский суд находится под "беспрецедентным давлением" со стороны голландских политиков, прокуроров и СМИ.

В миде россии заявили, что судебный процесс может войти в историю как "один из самых скандальных в истории судопроизводства с его широким списком странности, не стыковок и сомнительных доводов обвинения".

"Ход и результаты разбирательства свидетельствуют о том, что в их основе был политический заказ на подкрепление версии, продвигаемой Гаагой и ее сообщниками", - добавили в нем.

Москва отрицает свою причастность к авиакатастрофе. Она отказалась экстрадировать кого-либо из подозреваемых, заявив, что это незаконно по российскому законодательству.