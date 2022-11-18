Нідерланди викликали російського посла через відповідь на вердикт MH17

Раніше

Міністерство закордонних справ росії в четвер назвало "скандальним" рішення голландських суддів, згідно з яким двох росіян та громадянина України було заочно засуджено до довічного ув'язнення за авіакатастрофу 2014 року.

Цитата

"Ми усі чули рішення суду. Вчора росія відкинула це як політичний процес", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Нідерландів для AFP.

"Вчиняючи таким чином, росія дискредитує голландську конституційну державу. Це абсолютно неприйнятно. Саме тому сьогодні вдень був викликаний російський посол, для надання пояснень".

Контекст

Суд у четвер заявив, що засуджені, росіяни Ігор Гіркін та Сергій Дубинський та українець Леонід Харченко, були частиною контрольованого Москвою сепаратистського угруповання на сході України.

Він ухвалив, що ці троє допомогли отримати та перемістити поставлену росією систему "Бук", яка збила MH17.

Москва відреагувала, заявивши, що голландський суд перебуває під "безпрецедентним тиском" з боку голландських політиків, прокурорів та ЗМІ.

У мзс росії заявили, що судовий процес може увійти в історію як "один із найскандальніших в історії судочинства з його широким списком дивацтва, нестиковок і сумнівних доводів звинувачення".

"Хід і результати розгляду свідчать про те, що в їх основі було політичне замовлення на підкріплення версії, що просувається Гаагою та її спільниками", - додали в ньому.

Москва заперечує свою причетність до авіакатастрофи. Вона відмовилась екстрадувати когось із підозрюваних, заявивши, що це незаконно за російським законодавством.