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MH17 було збито із ЗРК "Бук", ракету запустили з боку Первомайського – суд Нідерландів

MH17 було збито із ЗРК "Бук", ракету запустили з боку Первомайського – суд Нідерландів

Київ • УНН

 • 407152 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Суд у Нідерландах дійшов висновку, що пасажирський літак Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines збили зенітно-ракетним комплексом "Бук", ракету випустили з боку тимчасово окупованого селища Первомайське Донецької області. Про це під час сьогоднішнього засідання заявив головуючий суддя Фредерік Стейнхаус, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"Суд уже може заявити, що MH17 було збито ракетою, випущеною з сільськогосподарського поля під Первомайським", – сказав суддя.

Деталі

Суд дійшов висновку, що влітку 2014 року росія мала контроль над східними територіями України.

За словами судді, росія мала загальний контроль над так званою "днр". Таким чином суд вважає, що з середини травня мав місце міжнародний військовий конфлікт між Україною та "днр".

Протягом 14 днів після винесення вироку сторони обвинувачення та захисту можуть оскаржити рішення суду. Жоден з чотирьох обвинувачуваних у четвер не був присутній на засіданні суду.

Додамо, що сьогодні, 17 листопада, рівно 100 місяців з моменту катастрофи MH17.

Нагадаємо

Під час слухань у липні поточного року єдиний обвинувачений, представлений адвокатами у процесі, Олег Пулатов сказав останнє слово перед судом. Він заявив, що не визнає своєї провини у збитті пасажирського літака.

Раніше прокуратура Нідерландів оголосила запит на вирок, який вимагає для підсудних Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка довічне ув'язнення.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито в небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді з міста курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17. Це троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко.

Процес щодо справи MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня 2020 року. 

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