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"Суд уже может заявить, что MH17 был сбит ракетой, выпущенной из сельскохозяйственного поля под Первомайским", – сказал судья.

Детали

Суд пришел к выводу, что летом 2014 года россия имела контроль над восточными территориями Украины.

По словам судьи, у россии был общий контроль над так называемой "днр". Таким образом, суд считает, что с середины мая имел место международный военный конфликт между Украиной и "днр".

В течение 14 дней после вынесения приговора стороны обвинения и защиты могут оспорить решение суда. Ни один из четырех обвиняемых в четверг не присутствовал на заседании суда.

Добавим, что сегодня, 17 ноября, ровно 100 месяцев с момента катастрофы MH17.

Напомним

Во время слушаний в июле текущего года единственный обвиняемый, представленный адвокатами в процессе, Олег Пулатов сказал последнее слово перед судом. Он заявил, что не признает своей вины в сбитии пассажирского самолета.



Ранее прокуратура Нидерландов объявила запрос на приговор, который требует для подсудимых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко пожизненное заключение.



Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53 бригаде из города курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17. Это трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта 2020 года.