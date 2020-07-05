Нидерланды намерены исключить пол из удостоверений личности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Удостоверение личности граждан Нидерландов в будущем не будут содержать обозначение пола из-за "неважности" этой информации. Этот параметр планируется исключить из удостоверений личности в 2024-2025 годах. Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, отправленном в субботу, 4 июля в парламента страны, передает УНН со ссылкой на DW.
По ее словам, таким образом правительство хочет “там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола”. Вместо этого граждане должны “создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности”, пояснила Министерка.
В письме ван Енгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не первая страна в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в ФРГ. В то же время в заграничных паспортах категория пола останется как правило ЕС.
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Нидерландское объединение защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов поздравило планы правительства. “Это отличная новость для людей, которые ежедневно сталкиваются с проблемами из-за следующих обозначений в их документах”, — говорится в заявлении.
“И это также хорошая новость для тех, кто считает, что содержание вашего белья не беспокоит правительство или власть”, — цитирует заявление организации агентство AFP.
Напомним, первый шаг к признанию третьего пола Нидерланды сделали в 2018 году, когда интерсексуалы получили право не указывать себя как мужчину или женщину в своем свидетельстве о рождении.