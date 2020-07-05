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Нідерланди мають намір виключити стать з посвідчень особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Посвідчення особи громадян Нідерландів в майбутньому не міститимуть позначення статі через "неважливість" цієї інформації. Цей параметр планується виключити з посвідчень особи у 2024-2025 роках. Про це йдеться в листі міністерки освіти, культури і науки Нідерландів Інгрід ван Енгелсховен, відправленому в суботу, 4 липня до парламента країни, передає УНН із посиланням на DW.

За її словами, таким чином уряд хоче “там, де це можливо, відмовитися від необов’язкової реєстрації статі”. Замість цього громадяни повинні “створити свою власну ідентичність і жити в повній свободі і безпеці”, пояснила міністерка.

У листі ван Енгелсховен підкреслила, що Нідерланди не є першою країною в світі, яка запровадить гендерно-нейтральні посвідчення особи: стать в таких документах не вказується і в ФРН. Водночас в закордонних паспортах категорія статі залишиться через правила ЄС.

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Нідерландське об’єднання захисту прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів і інтерсексуалів привітало плани уряду. “Це чудова новина для людей, які щодня стикаються з проблемами через такі позначення в їхніх документах”, — йдеться в заяві.

“І це також хороша новина для тих, хто вважає, що вміст вашої білизни не турбує уряд або владу”, — цитує заяву організації агенція AFP. Нагадаємо, перший крок до визнання третьої статі Нідерланди зробили в 2018 році, коли інтерсексуали отримали право не вказувати себе як чоловіка або жінку в своєму свідоцтві про народження.

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