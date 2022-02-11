Нидерланды: до конца месяца отменим большинство карантинных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство Нидерландов заявило, что стремится отменить большинство ограничений по коронавирус до конца месяца, поскольку рекордные уровни инфекций за последние недели лишь ограниченно повлияли на количество больниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
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"Барам и ресторанам разрешено работать до 1 часа ночи с 18 февраля, хоть сейчас они закрываются в 22:00", - заявил министр здравоохранения Эрнст Койперс в письме к парламенту.
Меры социальной дистанции будут отменены в общественных местах до конца месяца, но посетителям нужно будет показать доказательства вакцинации, недавнего выздоровления от Covid или отрицательного теста на коронавирус.
Это также позволит театрам и спортивным мероприятиям возобновить работу на полную мощность, а ночные клубы и фестивали смогут возобновить работу с требованием тестирования для всех посетителей.
Напомним
С 1 марта из антиковидных ограничений в Чехии останутся лишь респираторы.
Испания отказалась от обязательного использования масок на открытом воздухе, хотя многие все равно носят их дальше.