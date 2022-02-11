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15 марта, 19:03 • 104022 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137307 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119903 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113692 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102823 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100449 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88790 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды: до конца месяца отменим большинство карантинных ограничений

Нидерланды: до конца месяца отменим большинство карантинных ограничений

Киев • УНН

 • 24576 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство Нидерландов заявило, что стремится отменить большинство ограничений по коронавирус до конца месяца, поскольку рекордные уровни инфекций за последние недели лишь ограниченно повлияли на количество больниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

"Барам и ресторанам разрешено работать до 1 часа ночи с 18 февраля, хоть сейчас они закрываются в 22:00", - заявил министр здравоохранения Эрнст Койперс в письме к парламенту.

Меры социальной дистанции будут отменены в общественных местах до конца месяца, но посетителям нужно будет показать доказательства вакцинации, недавнего выздоровления от Covid или отрицательного теста на коронавирус.

Это также позволит театрам и спортивным мероприятиям возобновить работу на полную мощность, а ночные клубы и фестивали смогут возобновить работу с требованием тестирования для всех посетителей.

Напомним

С 1 марта из антиковидных ограничений в Чехии останутся лишь респираторы.

Испания отказалась от обязательного использования масок на открытом воздухе, хотя многие все равно носят их дальше.

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