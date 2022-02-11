В Іспанії відмінили обов’язкове використання масок на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Іспанія відмовилася від обов’язкового використання масок на відкритому повітрі, хоча багато людей всерівно носять їх далі. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
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Іспанія вперше ввела обов’язкове носіння масок на вулиці в травні 2020 року, але скасувала його в червні минулого року.
У закритих громадських місцях все ще потрібно було носити маску. Однак уряд відновив цей захід незадовго до Різдва, оскільки випадки Covid виросли через варіант Omicron.
Маски для обличчя були поширені по всій Іспанії в усіх громадських місцях, як всередині, так і зовні.
Хоча вони залишаться обов’язковими на великих заходах під відкритим небом, де соціальна дистанція неможлива.
Наступним кроком, у північно-східному регіоні Каталонії - відкриття нічних закладів опівночі.
Наприкінці грудня уряд Каталонії ввів деякі з найбільш обмежувальних заходів в Іспанії для боротьби з Omicron, запровадивши нічну комендантську годину з 1 години ночі, закривши місця нічного життя та вдвічі зменшивши кількість барів і ресторанів.
Обмеження щодо барів і ресторанів було пом’якшено минулого місяця, але нічні клуби залишалися закритими до п’ятниці, більшість з яких відкрилися після півночі.
Незважаючи на високі показники вакцинації, під час різдвяних свят в Іспанії різко зросла кількість випадків COVID-19, що призвело до одного з найвищих показників захворюваності в Європі, хоча зараз цей показник знизився.
Наразі в Іспанії зареєстровано близько 10,5 мільйона випадків зараження та понад 95 000 смертей.
Додамо
У світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 403 млн людей, а серед захворюваності країн-рекордменок Іспанія посідає 10 місце.