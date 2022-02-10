Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 403 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Станом на ранок четверга у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 403 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 403,659,007 людей, з них одужало 323,713,663 осіб. Кількість померлих зросла до 5,795,887.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (78 824 393), Індія (42 476 122), Бразилія (26 960 153), Франція (21 039 639), Велика Британія (18 000 119), Росія (13 330 769), Туреччина (12 554 674), Італія (11 847 436), Німеччина (11 649 874) Іспанія (10 502 141) та Аргентина (8 675 327).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (935 922), Бразилії (635 189) та Індії (506 549).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 380 047 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 101887 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.